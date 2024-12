Pastoraadi katus sai piiskopilt õnnistuse

Ambla koguduse õpetaja Tõnu­ Linnasmäe sõnul pärines pastoraadi vana eterniitkatus 1983. aastast ning see oli asetatud halvas seisus oleva laastu­katuse peale. Selle tõttu kujunesid uue katuse ettevalmistustööd ka mahukaks. «Eemaldada tuli kolm kihti katusekatet, samuti naelu täis vana roovitus. Uue katuse puhul võttis peale aluskatte paigaldust aega uue roovituse rihtimine,» selgitab Linnasmäe sotsiaalmeedias. «1878. aastal ehitatud vana hoone katusekonstruktsioon oli mitmest kohast vajunud ning vajas kohati proteesimist ja sarikate otste asendamist. Kohapeal valmistati uus penn, mis väga täpselt paika asetus. Alates oktoobrist on alustatud hoone alevipoolse külje plekiga katmist. Katuse üldpindala on 575 ruutmeetrit.»