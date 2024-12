PILDID Järvamaa esindusmeeskond saab osaliselt elektri toel endale rattad alla

Rakveres ja nüüd ka Paides Škodasid müüva Kindle OÜ juhatuse liige Martin Tommula selgitas, et Škoda Paide andis Linnameeskonnale üle neli uut Škodat – kaks Scalat, ühe Fabia ja Kodiaq PHEV. „Kui Scala ja Fabia on Linnameekonna inimestele juba tuttavad autod, siis uus pistikhübriid Kodiaq on midagi uut. Meeskonnal on palju käimist Tallinna vahet ning uue Kodiaqiga saab selle otsa vabalt puhtalt ja keskkonnasäästlikult elektriga läbida,” sõnas ta. „Samuti on Kodiaq äärmiselt ruumikas, kuhu saab vabalt mahutada kasvõi terve meeskonna spordivarustuse võistlusele või trenni sõites. Kõik neli uut autot kannavad kaunist Paide Linnameeskonna sümboolikat ning on linnarahvale juba hästi ära tuntavad ning silmatorkavad.”