Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Mitte kõigile peredele ei too jõulud sära silma. Meie seas on peresid, kelle majanduslik olukord on sedavõrd raske, et raha ei jätku lastele kinkide tegemiseks ega ka jõululaua katmiseks. Paidelane Inge Paalpere kohtus juhuslikult ühe sellise perega. Tal õnnestus tuttavate ja sõprade abiga raskustesse sattunud peret aidata ning neile jõulude eel rõõmu valmistada. Inge Paalpere sõnul ei kuulunud neljalapseline pere varem tema tuttavate hulka, vaid ühised huvid viisid ta pereemaga kokku juhuslikult. «Kui kuulsin teda rääkimas, et nende perel sel aastal jõule ei tule, sest rahaline seis on väga raske, tilkus mu süda verd. Tundsin, et tahan aidata.