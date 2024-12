Eesti mainekamate ettevõtete esikolmikusse tõusis esmakordselt Eesti Pagar

Swedbank on 25-aastase uuringuperioodi jooksul olnud juhtpositsioonil korduvalt, olles esikohal 2021.aastal ning jagades esikohta Teliaga 2022. aastal. Aasta tagasi oli Swedbank 5.-6. positsioonil. Swedbank toetub kahest mainekuvandi komponendist ‒ tugevuskuvand ning suhtumine ettevõttesse ‒ selgelt enam tugevusele. Eesti elanikud hindavad Swedbanki siinseks kõige tugevamaks suurettevõtteks. Kantar Emori uuringueksperdi Katrin Männaste sõnul on siin kindlasti oma roll ettevõtte headel majandustulemustel, mis on avalikkuses üksjagu kõneainet pakkunud. Tugevuskuvandi tõus torkab silma pangandussektoris laiemalt. „Samas on aastatagusega võrreldes paranenud ka suhtumine Swedbanki ning elanike positiivse suhtumise alusel järjestades mahub Swedbank samuti esikümnesse,“ kommenteeris ta.

Eesti Pagar on küll ka varem jõudnud esikümnesse, kuid esikolmikus maandus esmakordselt, tõustes 2. positsioonile mulluselt 8. kohalt. Valio Eesti tõus on veelgi märkimisväärsem, eelmises uuringus oli ettevõte 18. kohal. Sarnaselt Eesti Pagarile on ka Valio Eesti olnud varem kümne mainekama ettevõtte seas, ent esikolmikukoht on esmakordne. Eesti Pagari ja Valio Eesti hea maine aluseks on ennekõike inimeste positiivne hoiak. Tajutud tugevus kaldub enamiku toiduainetööstuse ettevõtete puhul olema pankade ja infrastruktuuri ettevõtetega võrreldes tagasihoidlikum. Tugev tõus edetabelis toetub siiski paranenud hinnangutele mõlemas mainekomponendis. „Mõlema esikolmikusse jõudnud toiduettevõtte tooted on paljude tarbijate jaoks igapäevaste lemmikute seas, mõlemad on aktiivsed tootearenduses ning püsinud mainekamate ettevõtete seas tihedas konkurentsis juba aastaid,“ rääkis Männaste. „Sel aastal jõudis maineedetabelis esikümnesse üle mitme aasta taas enam toidutööstuse ettevõtteid ning Eesti Pagar ja Valio Eesti omasid esiletõusuks head vundamenti,“ lisas ta.