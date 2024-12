Põhitegevuse tulude vähenemine võrreldes 2024. aastaga on eelarves planeeritud 3,43 protsenti.

Vallavanem Sulo Särkinen kirjutab eelarve seletuskirjas, et kuigi üldine majanduslik olukord seab omavalitsustele väljakutseid, on järgmise aasta eelarves arvestatud personali- ja majandamiskulude osalise tõusuga. "Eelarve koostamisel on olnud oluline eesmärk hoida tasakaalu – vähendada valla netovõlakoormust, piirata põhitegevuse kulude kasvu ja tagada finantsiline stabiilsus," sõnas ta.