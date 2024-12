Coopi loosiratas keerutas esimest korda võiduauto Türile

Ingrid Meri ütles Toyota RAV4 Hybrid võtmeid vastu võttes, et ega talle enne see päriselt kohale jõua, kui sõidab autoga Türi Konsumi eest koju ning pargib oma maja ette. "Eks vist kõik lotovõitjad ütlevad nii, et kui see kõne Coop Eesti kommunikatsioonijuhilt Martin Miidolt tuli, siis arvasin, et küllap on tegemist tüngakõnega," rääkis ta.