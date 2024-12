Tanel Padar, mäng ja tänusõnad Paide jalgpallihall sai avatud

Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe vahendas oma avakõnes Paide linnapea Kaido Ivaski mõtteid, kes olla öelnud, et tema elutöö on nüüd tehtud, sest valmis on nii kunstmuruväljaku kui nüüd ka jalgpallihall. "Mina ütlesin talle, et ei ole veel tehtud. Samuti ei ole veel tehtud ka minu elutöö, sest teisele poole halli on meil vaja valmis teha veel ka uus esindusstaadion," kõneles ta.