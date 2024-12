Haruldane leid pani imestama isegi tuntud zooloogi

Leidu kommenteeris Türi valla esindajatele Tartu Ülikooli loodusmuuseumi zooloogia teadur ja entomoloog Villu Soon, kelle sõnul on selline avastus tõesti haruldane. „Huvitavalt ehitatud tõepoolest. Ma ei ole varem näinud, et mesilaskärjed oleksid sedasi lahtiselt ehitatud. Tõenäoliselt on tegemist meemesilaste pesaga, mille kasvades on õõnsus, kus pesa algselt asus, jäänud väikeseks ja mesilased on olnud sunnitud pesa väljapoole laiendama," selgitas ta.