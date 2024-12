Rahvakoosolek tuuleparkide teemal: valimistel näeme, raisk!

Kolmapäeva õhtul kell pool kuus käib Imavere rahvamajas kiire sebimine. Saali on toole juurde vaja. Vallavalitsus oli kutsunud kokku rahvakoosoleku, et rääkida tuuleparkide eriplaneeringust, ja keegi ei osanud arvata, et kohale ilmub sadakond inimest.