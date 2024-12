Loosiratas keerutas esimest korda võiduauto kevadpealinna

Ingrid Meri ütles Toyota RAV4 Hybridi võtmeid vastu võttes, et ega talle see päriselt kohale jõua enne, kui sõidab autoga Türi­ Konsumi eest koju ja pargib auto­ maja ette. «Eks vist kõik lotovõitjad ütlevad nii, et kui kõne Coop Eesti kommunikatsioonijuhilt Martin Miidolt tuleb, siis küllap on tegemist tüngakõnega,» lausus ta.