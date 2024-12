Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeva hommikul ei seisnud Türi põhikooli muusikaõpetaja Tiiu Schüts koolis klassi ees. Teenekas õpetaja oli hoopis Tallinnas Raekoja platsi jõuluturul, ostis endale topsitäie auravat ja kuuma glögi. Siinkohal tasub täpsustada, et alkoholivaba, sest Tiiu Schüts asutas end Türi rongile minema, et siiski kooli jõuda – töö tahtis tegemist. Viienda tunni alguseks jõudis ta pisukese hilinemisega kohale ka. Jõuluturul rüübatud kuum glögisõõm kulus igati marjaks ära, sest neljapäevahommikune ilm oli kõle ja tuuline, külm oli korralikult naha vahele pugenud. Lauluväljakul, kuhu Tallinna lahelt puhuvad tuuleiilid hästi ligi pääsesid, seda enam. Lauluväljakult muusika­õpetaja Tiiu Schüts just tuligi, seal oli varahommikul Gustav Ernesaksa sünniaastapäeva tähistamine. Ühtlasi andis Eesti rahvuskultuuri gondi Gustav­ Ernesaksa allfondi nõukogu teada, et laulutaadinimelise koorimuusika edendamise stipendiumi pälvib tänavu Järvamaa­ kauaaegne muusikaõpetaja ja koorimuusika edendaja Tiiu Schüts.

* Kolmapäeva õhtul kell pool kuus käib Imavere rahvamajas kiire sebimine. Saali on toole juurde vaja. Vallavalitsus oli kutsunud kokku rahvakoosoleku, et rääkida tuuleparkide eriplaneeringust, ja keegi ei osanud arvata, et kohale ilmub sadakond inimest. Saal on rahvast täis ja enne kui keegi saab ametlikult sõnagi võtta, on lausa füüsiliselt tunda õhus pinget. Vaikselt sosistatakse naabriga ja kirutakse, mis saab küll siis, kui Imavere ümbrus hiiglaslikke tuugeneid täis tipitakse. Esimesena võtab sõna Järva vallavanem Toomas Tammik. Ta kinnitab, et midagi ei tehta salaja ja kogu teave on avalik.