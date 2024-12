Paide jalgpallihalli avamisel näeb mängimas tõelisi legende

Pühapäeval 15. detsembril avatava Paide jalgpallihalli avamängus lähevad vastamisi Paide Linnameeskonna legendid ja Paide jalgpalliakadeemia esimese lennu noored vutimehed. Nüüd on legendid avaldanud oma meeskonna nimekirja ning see on tõsiselt võimas - publiku ette astub Järvamaa jalgpalli absoluutne koorekiht!