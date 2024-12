Sprintrallis sõidetakse karikavõistlusi

Sprintralli Eesti karikavõistlused koosnevad esialgse plaani kohaselt viiest võistlusest, mis toimuvad Eesti meistrivõistluste raames ja ka eraldi võistlustena. Üks etapp on kavandatud toimuma Lätis. Klassid on üldjoontes üle võetud rahvaralli EAL-i karikavõistlustelt, kuid autod peavad olema varustatud turvapuuriga. Sprintralli karikavõistluste raames sõidetakse ka noorteralli Eesti meistrivõistlusi. Rahvarallide raames sõidetakse 2025. aastal noorteralli Eesti karikavõistlusi klassides J16 ja J18.

“Sprintralli loomise mõte on Eesti rallipüramiidi täiendamine astmega rahvaralli ja Eesti meistrivõistluste vahel. Sprintralli on lühem kui meistrivõistluste ralli, sellel kasutatakse sõidutehniliselt lihtsamaid lisakatseid ning osalemine on samuti odavam,” rääkis EAL-i spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. “Kindlasti on sprintralli kiirem kui rahvaralli ja võimaldab seeläbi sujuvamat liikumist rahvaspordist meistrivõistluste tasemele. Samas sobib sprintralli ka harrastajatele, kel ei olegi soovi või võimalusi meistrivõistlusi sõita, aga rahvaralli on end ammendanud või lihtsalt ei paku huvi.”