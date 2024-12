"Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ei ole leidnud selget sihti ja kohta poliitmaastikul. Liialt palju on ebamäärasust, mis on tingitud eeskätt kiirustamisest erakonna loomisel. Kahjuks pole õnnestunud tagada ka demokraatlikku ja läbipaistvat juhtimisviisi ega erakonna jätkusuutlikku arengut. See aga paneb kahtluse alla lootuse, et erakond võiks laiema üldsuse silmis saada tõsiseltvõetavaks rahvuslike ja konservatiivsete aadete kandjaks," põhjendasid lahkujad.