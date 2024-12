Kõik Ukraina sõjapõgenikud peavad endale leidma perearsti

Muudatus puudutab ligi 4000 ukrainlast, kellel ei ole praeguseks oma perearsti. Tervisekassa andmetel on Tallinna perearsti nimistutes piisavalt vabu kohti, et kõik abivajajad peaksid endale perearsti leidma. Perearstide kontaktid, kelle nimistus on vabu kohti, leiab siit.