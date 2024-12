Motomehed korraldavad talvise korvimatka

Alempois MC president Martin Kruus selgitas, et see ettevõtmine tähendab talvist külgkorvimatka. „Testsõit on juba toimunud, sest eelmisel kuul vaatasime Järvamaal valmis paaritunnise matkaraja, kus leidub nii kraave kui ilmataadi panuse korral ka kohevat lund. See on Road Devili üritus, mis sel korral toimub nö meie maadel ja ka jätkupidu on klubimajas Türil,” avaldas ta. „Suurt ettevalmistust ei ole vaja, võta oma tavaline külgkorv ja osale. Meil on kambas ka ATVd, sest kindlasti tuleb ette ka kinnijäämisi ning kedagi me maha ei jäta. Talvine loodus see-eest on aga väga ilus. Seegi on põhjus, mis toob inimesed metsa.”