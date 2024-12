Plokkvibulaskjad Lisell Jäätma ja Robin Jäätma naasevad Saksamaalt hõbemedalitega

“Olen oma laskmisega rahul. Kahjuks olid finaalis kaks noolt napilt kümnest väljas ja pidin leppima teise kohta. See oli hea kogemus ja andis enesekindlust järgmisteks võistlusteks.” kommenteeris Robin Jäätma oma laskmist.

Lisell Jäätma saavutas kvalifikatsioonis itaallanna Giulia Di Nardo järel, kes lasi 596 silma, teise tulemuse (38 naise seas) koos inglanna Emma Gibsoniga (maailmareitingu nr 1), lastes 591 silma. 1/16 duellis alistas Lisell Jäätma poolatar Monika Sosnowska 145:139, 1/8 duellis itaallanna Cincia Ferrari 148:141, ¼ duellis ameeriklanna Gracelyn Chambersi 145:142, poolfinaalis eelmise aasta Berlin Openi võitja Emma Gibsoni 149:148. Kullamatšis tuli taas, nagu ka eelmisel aastal, leppida teise kohaga belglanna Sarah Prieelsi vastu 148:146. Prieelsil on sellest hooajast ette näidata MK-siselaskmise II etapi hõbemedal GT Openilt Sveitšis, Lisell Jäätmal MK-siselaskmise I etapi kuld Luxemburgist.

“Ausalt öeldes olen õnnelik, et jõudsin kullamatši, sest mu laskmine oli sel nädalavahetusel natuke ebastabiilne ja tunne ei olnud väga hea. Kõik need võistlused on olnud heaks ettevalmistuseks suuremateks võistlusteks, mis algavad jaanuaris” võttis Lisell Jäätma oma nädalavahetuse ise kokku.