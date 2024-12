Järvamaa õpilased jäävad keskkonnahariduses vaeslapse rolli

Žürii tunnustus «Õiel» Autor: Priit Pent «Paar aastat tagasi leidsin oma loodusrajalt koha, kus ainukesena teiste taimede seas õitses pajuvaak. Tema kollased õied olid paljudele liblikatele lembelilleks, aga kõige rohkem lendas õielt õiele valgetäppe-kuldtiibu. Need imekenad olevused ei suuda hetkekski seisatada, nad liiguvad kogu aeg, tiirutades ümber õite. Püüdsin leida liblika kaunist poosi või hetke, kus ta kollasel õiel ilus välja paistaks. Ootasin, et taevasse tekiks pilvi, mis õrnalt varjutaks kiirgavat valgust, ja jõudsin sellegi hetke ära oodata. Kui arvate, et see oli lihtne, siis eksite – minul läks selleks kaks suve ja jälle ootan ma suve, millal pajuvaak õitsema hakkab! Pildistatud juulis 2014 Järvamaal.»

Foto: Erakogu