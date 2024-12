Suurel laval on Improteater Impeerium ja mustkunstnik Irene Kivaste, väikeses saalis mängib tantsuks aga ansambel Regatt.

28. detsembril on aastalõpupidu aga Türi kultuurikeskuses. Seal mängib tantsuks ansambel The Swingers ning meeleolukad vaheesinemised on tantsutrupilt Empire Show.