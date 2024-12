Haridusasutuste toitlustus võeti vaatluse alla

Esmase tagasiside põhjal nii hindamismeeskonna kui majade poolelt on rahulolu mõlemapoolne.

2024. aastal said „Parim koolitoit" tunnustuse PAIde Lasteaed ja Sookure Lasteaed.

Projekt kestab kokku umbes kolm kuud, millest 4-6 nädalat on haridusasutusel aega täita saadetud eneseanalüüs. Seejärel tutvub hindamiskomisjon materjalidega, lepitakse kokku köökide külastused, mille järel koostatakse tagasisideraport ja valitakse parimad.

Miks on haridusasutuse toitlustuse hindamise projektis osalemine olnud oluline ja mis see on kaasa toonud, saab lugeda järgnevast tagasisidest PAIde Lasteaialt, kes osales projektis eelmisel aastal ja pälvis tunnustuse Parim koolitoit.