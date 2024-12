Paides avati uus kohvik

Paide Südamekodu juhataja Tiina Luts selgitas, et varem nende majas kohvikut ei olnud ja selle rajamisega lõid nad nüüd ka lisaväärtust nende maja elanikele ja nende lähedastele. „Meie kohvikusse saab tulla nii kohvi jooma kui pirukat sööma. Müüakse ka magusat- see on kohvik nagu kohvikud ikka,” kirjeldas ta. „Võileivad ja salatid tehakse meil kohapeal, aga pirukate osas on kokkulepe Treegeri kohvikuga.”