Muusikakooli trompetiõpilane pälvis laulunaistelt stipendiumi

Paide naiskoori juhendaja Tiina Kivimäe ütles, et neil on kooriga juba aastaid tavaks jõulude ajal üksteisele mitte loosipakke teha, vaid koguda ühiselt raha ning anda see stipendiumina üle mõnele Paide muusikakooli tublile õpilasele. "Ettepaneku, kellele stipendium anda, teeb muusikakooli direktor ise, sest nemad seal teavad ju kõige paremini, kes millega on viimase aasta jooksul silma paistnud," selgitas ta.