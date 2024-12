Musta jõulukaardi saavad 850 inimest, kes on aasta jooksul toime pannud neli või enam liiklusalast süütegu. Neist 102 inimest saavad kaardi teist ning 22 juba kolmandat aastat järjest. Võrreldes eelmise aastaga on kaardisaajate arv suurenenud 237 inimese võrra.

PPA pressiesindaja Leeni Almosen ütles, et Järvamaal said tänavu musta jõulukaardi 14 inimest (möödunud aastal 15 inimest). "Tänavustest kaardisaajatest ei olnud ükski saanud musta jõulukaarti eelmisel aastal, kuid neli inimest olid musta jõulukaardi saanud ka üle-eelmisel aastal," täpsustas ta. "Enim ehk kuus rikkumist olid aastase perioodi jooksul toime pannud kolm Järvamaa inimest. Need olid 2003. aastal sündinud mees, 1988. aastal sündinud mees ja 1985. aastal sündinud mees. Neist kaks viimast olid ka üle-eelmisel aastal musta jõulukaardi saajad."