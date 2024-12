Julged tüdrukud tegid kübervõistlusel otsa lahti

Carmen Nugis ütles, et see tekitas koolis nii õpilaste kui ka õpetajate seas palju elevust. Kui neile põhikooli tüdrukute arvestuses võidudiplomid­ kätte anti, oli kõigil väga hea meel. «Õpetajad ütlesid ka, et nad on meie üle uhked, ja koolikaaslased kiitsid julguse eest sellisel võistlusel osaleda,» lausus ta.

Nugis selgitas, et kooli esindama sattusid nad juhuslikult. Koolis oli VIII klasside õpilaste vahel küberteadmiste eelvoor ja sealt valis kooli IT-juht Ott Koobas välja need õpilased, kellel läks kõige paremini. Oma jah-sõna ütlesidki tüdrukud kübervõistlusele üksnes seetõttu, et ei pidanud seal võistlema eraldi, vaid said moodustada ühisvõistkonna. «Koolis võistlesime küll igaüks enda eest, kuid koos on julgem ja saab omavahel asju arutada,» lisas Nugis.