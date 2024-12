PILDID Omavalitsusliit külastas Järva valda

Järva vallavalitsuse liige ja lõuna piirkonnajuht Alari Teppan tõi esile Järva valla eripära: omavalitsuse teenuskeskused asuvad mitmes asulas – Järva-Jaanis, Aravetel, Amblas, Koerus, Imaveres, Karedal ja Koigis. See esitab väljakutseid kohalike elanike teenindamisele.

Oluliseks arutlusteemaks olid hariduse ja sotsiaalhoolekande valdkonnad. Järva vallas on pooleli uue lasteaia ehitus Aravetel, kuid lisakulud sunnivad leidma viise, kuidas rahuldada kõiki vajadusi. Samuti käsitleti hoolekandereformi mõju, mis on omavalitsustele toonud lisakulusid.

Järva abivallavanem Siim Umerov avaldas heameelt ELVLi külaskäigu üle. „On rõõmustav, et Eesti Linnade ja Valdade Liit tuleb omavalitsustele otse „põllule“ külla. Hindame kõrgelt head partnerlust ja koostööd – ELVL on olnud meile suureks toeks,“ ütles Umerov. Ta tõi esile liidu rolli sillana haridusleppe ja teiste oluliste küsimuste lahendamisel ning julgustas ka teisi omavalitsusi ELVLi külla kutsuma, et tugevdada koostööd ja jagada kogemusi.