Järvamaal korrastati tänavu üle 130 km Elektrilevi fookuses on liinikoridoride hooldustööd üle Eesti

Kuid mõned korrad aastas tekib siiski olukordi, kus need mugavused meilt ära võetakse, sest toimub elektrikatkestus. Siis tekivad küsimused, millele tavaolukorras ehk ei mõtleks: millest ulatuslikud elektrikatkestused on tingitud, millal jõuame tasemele, kus enamik elektriliine on maa alla viidud, kas oleme lõputu elektrifitseerimisega kaasnevateks mahtude tõusuks valmis.

Statistika näitab, et iga viies elektrivõrgus esinenud rike on põhjustatud puude või okste langemisest elektriliinidele, mis tähendab, et kaitsevööndis kasvavad puud on suured rikkeallikad. Seetõttu on liinikoridoride hooldamine ning puudest, põõsastest ja okstest puhastamine elektriühenduse ning ohutuse tagamiseks äärmiselt oluline tegevus. 2024. aastal hooldas Elektrilevi üle 3000 km liinikoridore, mis on juba üle kahe korra enam kui 2020. aastal. Järvamaal puhastati 134 km liinialust maad.