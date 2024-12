HAKKAME SÄTTIMA Jõulutuledes autod kogunevad lustisõidule

JCM-i eestvedaja Pärt Õlekõrs ütles, et klubi soov on ka sel aastal koos kõigi autohuviliste abiga tuua inimesteni natuke rohkem jõulutunnet. "Selleks kutsume autoomanikke üles oma sõiduvahendeid jõulutulede ja -viledega ehtima ning nendega väikesele kogunemisele tulema," rääkis ta.

Õlekõrs on varasematel aastatel näinud, et kaasatulijaid on mitmeid ning mõned autod näevad tõesti välja nagu uhked jõulupuud. "Tõsi tavaliikluses selliste tuledes ja vilkuvate masinatega sõita ei tohi. Seepärast panemegi autod parklas rahvale vaadata ning hilisem liikumine toimub ühises grupis, et mitte liiklust häirida," selgitas ta.