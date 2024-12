Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* 2021. aasta oktoobris olnud kohalike omavalitsuste valimistel tegi kaks valimisliitu Türi vallas puhta töö. Lauri Läänemetsa veetav valimisliit Tulevikuvald Türi ja Pipi-Liis Siemanni veetav Koduvald Türi said mõlemad 23 kohaga volikogus üheksa kohta. Kohalike omavalitsuste valimised on kümne kuu pärast järgmise aasta oktoobris. Lauri Läänmets ütles, et kui temast on saanud Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, siis pole mõeldav, et ta kandideerib valimisliidus. Läänemets lisas, et kuigi valimis­nimekirjad pole veel teada, kandideerib tema endiselt Türi vallas. Pipi-Liis Siemann sõnas, et temagi kandideerib järgmise aasta oktoobris Türi vallavolikokku, kuid seekord oma koduerakonna, Reformierakonna ridades.

* Paide Hammerbecki põhikooli VIIIc klassi tüdrukud Emma-Miia Meikop, Carmen Nugis ja Leene Veldre on siiani hämmingus neile osaks saanud tähelepanust, mis kaasnes üleeestilisel küberkaitse nuputamisvõistlusel Küberpuuring võidetud esikohaga. Carmen Nugis ütles, et see tekitas koolis nii õpilaste kui ka õpetajate seas palju elevust. Kui neile põhikooli tüdrukute arvestuses võidudiplomid­ kätte anti, oli kõigil väga hea meel. «Õpetajad ütlesid ka, et nad on meie üle uhked, ja koolikaaslased kiitsid julguse eest sellisel võistlusel osaleda,» lausus ta.

* Sadakond usinat inimest, 300 kilogrammi komme, töö nagu konveierilindil ja tulemuseks tuhatkond kingipakki. Eelmisel laupäeval käis Türil Alempoisi­ motoklubi majas motomeeste jõulueelseks tuuriks kommide pakkimine.

* Eelmisel reedel ja laupäeval oli Türi kultuurikeskuses sees ja väljas juba 21. korda jõululaat. Laada korraldaja Vitali Gansen meenutas, et tegelikult peaks tänavu olema 22. laat, kuid koroona­aja tõttu jäi üks aasta vahele. «Olen seda laata korraldanud nii endises Türi linna­võimlas, ärikeskuses kui ka kultuurikeskuses,» lausus ta. «Eesmärk on olnud alati üks: et müüjatel oleks hea müügikoht ja ostjatel võimalus jõulude eel erisugust kaupa osta.» Gansen lisas, et tema on ühelt poolt kaupleja ja teisalt kohalik elanik, seega on jõululaat on tema panus ka kogukonda.

* Esmaspäeva õhtul kuulutas Paide naiskoor oma jõuluootuskontserdil välja muusikakooli tänavuse stipendiaadi. Tunnustuse osaliseks sai Paide muusikakoolis kolmandat aastat trompetimängu õppiv Frank Veldre. Paide naiskoori juhendaja Tiina­ Kivimäe ütles, et kooril on juba aastaid tavaks jõulude ajal üksteisele mitte loosipakke teha, vaid koguda ühiselt raha ja anda see stipendiumina mõnele Paide muusikakooli tublile õpilasele. «Ettepaneku, kellele stipendium anda, teeb muusikakooli direktor, sest nemad seal teavad ju kõige paremini, kes millega on viimase aasta jooksul silma paistnud,» selgitas ta.