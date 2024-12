Haridustreff 2025 peaesineja on haridusuuendaja Gunter Pauli

Neljanda Haridustrefi peaesineja ja ühe praktilise töötoa läbiviija on Belgia päritolu haridusuuendaja ja õppejõud Gunter Pauli. Ta töötas välja õpetamise viisi, mis paneb kokku lugude jutustamise, teaduslikud teadmised ja kogemusliku õppe. Pauli on globaalse haardega visionäär, ettevõtja ja innovaator, sinise majanduse (inglise keeles blue economy) mudeli looja. Ta on avaldanud üle 20 raamatu ning osaleb aktiivselt õppejõuna ülikoolide juures üle maailma.

Kristi Jõeorg, sündmuse üks korraldajaid räägib, et aasta aastalt on püütud pakutavat atraktiivsemaks muuta ja sedapuhku on peaesineja üleilmselt tuntud. „Haridustreffi on aidanud sisukamaks muuta ka õpetajatelt kolmel aasta saadud tagasiside ja tuleval aastal on kavas korraldada pealavast eraldi töötoad ja arutelud. „Eri teemad jõuavad osalejateni pealavalt ja läbi praktiliste töötubade telkides, see aitab infot kuulajatele täpsemini suunata ja toetab meid ka ilmataadi vimkade korral. Kuigi, möödunud korral ei raputanud õpetajaid isegi vihm, sest haridus on tähtis iga ilmaga,“ räägib Kristi Jõeorg.

Stipendiumite traditsioon jätkub, need antakse julgele koolile ja uuendusmeelsele õpetajale. Julge kool või lasteaed on õppeasutus, kes julgeb ise otsustada ja otsused ellu viia. Uuendusmeelne on õpetaja, kes panustab oma õppeaine arendusse ja on viimase kolme aasta jooksul võtnud kasutusele uusi õpetamisviise. Haridustreffi peatoetaja on LHV Pank ja sündmuse korraldab Meaningful Talks.

2024. aastal Paide Vallimäel toimunud Haridustrefil anti välja julge kooli stipendium, mille sai žürii otsusel Pärnu Ühisgümnaasium. Uuendusmeelse õpetaja stipendium läks Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi matemaatika õpetaja Veronika Grigorjevile. Kokku taotles stipendiume 10 õpetajat ja 18 kooli ja stipendiumid pani välja sündmuse peatoetaja LHV Pank. Kolmandat korda peetud haridustöötajate aastasündmusel oli ligi 800 osalejat.