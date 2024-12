Kolm Järvamaa noormeest krooniti pealinna koolide meistriks

Sel nädalal said Tallinnas lõpplahenduse pealinna koolidevahelised meistrivõistlused jalgpallis. Nii tüdrukute kui poiste seas oli võidukas kõikides vanuseklassides Arte gümnaasium, mis on tuntud ennekõike kooli spordi- ja iseäranis jalgpallilembuse poolest. Koolis õpib hetkel ka kolm Järvamaa noormeest, kes on sidunud oma haridustee jalgpalliga.