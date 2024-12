Roosna-Alliku koolitoitlustaja linnale: köögis on liiga külm

"Täna hommikul, 18.12.2024 oli köögis +12C ja söögisaalides +14C. Raskendatud on toiduohutusnõuete täitmine, kuna töötaja on sunnitud kandma sooja fliisi ja samuti ei saa me garanteerida normidele vastavat toidu temperatuuri sooja toidu serveerimisel söögisaalides. /---/ Palume teiepoolset lahendust ruumide sisetemperatuuride parendamise kohta," kirjutas ettevõte.