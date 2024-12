Maailmameistrid teenisid Eesti Olümpiakomiteelt preemia

Vastavalt Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee kinnitatud korrale saavad preemiat medalivõitjad, kui tiitlivõistlustel on esindatud minimaalselt kuus riiki ja kaheksa võistlejat. Medalivõitjate treenerid saavad preemiat, kui neil on kehtiv treenerikutse. EOK tippspordikomisjoni otsusega saavad lisaks preemiat olümpiaalade olümpiakavva mittekuuluvatel võistlusaladel medali võitnud sportlased Johannes Erm ja Eneli Jefimova.

Ralf Rogov (Five Under), Albert Tamm (Five Under), Kristo Raik (DG Elite), Mauri Villmann (Sõprade DGK), Kaidi Allsalu (Five Under), Anneli Tõugjas-Männiste (Team DiscSport), Keiti Tätte (Play Discgolf), Aimar Alesmaa (Palivere DGK), Priit Randes (Kuusalu DG), discgolfi võistkondlikud maailmameistrid – 6000 eurot