Jõululaualt üle jäävad verivorstid kasuta ära teistes roogades

Seekord ei tülitanud ma küsimusega tuntud toiduvõlureid ega kiidetud hobikokki. Otsustasin omal käel hakkama saada ja uurisin internetist, mida maitsvat siis verivorsti ülejääkidest valmistada. Endalegi üllatuseks avastasin, et internetiavarustest polnud ülemäära palju ideid ammutada. Klassikaline oli soovitus kasutada jõuluülejääke, muuhulgas ka verivorste, pitsa küpsetamisel. Mitmel moel innustati krõbe­vorste pistma pirukatainasse.

Kõik neli proovitud retsepti olid lihtsad ja nende järgi valminud toidud maitsvad. Tegelikult sobivad need hästi ka jõululauale­, et tavapärane verivorsti söömine hoopis põnevamaks muuta. Toitude valmistamisel saab kasutada kõiki tavapäraseid jõululaua lisandeid. Ehk õpib nii mõnigi uudse lähenemise järgi mõnd uut toiduainet sööma. Igal juhul on asi proovimist väärt.