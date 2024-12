Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Annely Erm selgitas eelnevalt, et Paide linnavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajad saavad tänavu üldjuhul jõulupreemiat kuni 150 eurot (bruto). Need, kes on tööl kuni 0,5 koormusega või on olnud tööl vähem kui pool aastat, saavad pool summat.