Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Tänavu 28. detsembril möödub 65 aastat Eesti armastatud komöödiafilmi «Vallatud kurvid» esilinastusest. Selle teadmisega pole Järva Teataja lugejal aga midagi erilist peale hakata, kui ta just ei tea, et selle peaosaline ja suurepärase kaksikrolli teinud Terje Luik (83) on juba mõnda aega järvalane ja elab Roosna-Allikul. Vaike ja Mareti tegelaskujud Eesti kinolukku jäädvustanud Terje Luik veedab oma Nooruse tänava omanäolises korteris vanaduspõlve, mis on muidugi kõike muud kui tavaline. Tema päev algab siis, kui enamik inimesi lõunatab, ja lõppeb alles väga varajasel hommikutunnil.