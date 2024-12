Väikesed kaardimeisterdajad tõid eakatele palju rõõmu

Käru Südamekodu juhataja Heili Burmeister märkis, et enne koroona-aastaid ei olnud hooldekodu väga pildis. Teati loomulikult, et seal elavad inimesed, kes on sinna sattunud elu keerdkäikude ja halveneva tervise tõttu. Sellega enamuse jaoks ka teema piirdub.