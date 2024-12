ETTEVAATUST Teeolud on heitlikud

Hommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel mandri lõunaosas niisked, kesk- ja põhjaosas soolamärjad, paiguti lörtsised.

Peamiselt Rapla-, Viljandi- ja Järvamaal piirab nähtavust udu. Õhutemperatuur on -1..+2°C, saartel kuni +5°C. Teepinna temperatuur kõigub nulli lähedal ja teedel on libeduseoht.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund. Õhutemperatuur on 0..+3°C, saartel kuni +5°C. Päeva jooksul sajuvõimalus väheneb, kuid mitmel pool püsib udu. Lörtsi- ja lumesajus on teedel libeduseoht.