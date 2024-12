JÕULUKS KOJU Kassipere maiustab jõulude puhul 30 kilogrammi kanakintsulihaga

Seda kõike tegid Piisner ja Sarapik nüüd juba oma vanas heas kassitoas Paides Pärnu tänaval, kuhu tagasi kolimise nad just eile lõpetasid. "Saimegi jõuluks koju tagasi nagu soovisime," õhkas Virge Piisner.

Ta tunnistas, et nad on viimase aja sündmustest tegelikult väga väsinud. "Ruumide kapitaalne remont ja kolimine võttis kogu energia. Aga nüüd on loodetavasti tükiks ajaks rahu hinges ning saab vaikselt igapäevarütmi tagasi," lootis ta.