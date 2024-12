Kohus lubab taas huntidele jahti pidada

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk kinnitas, et esmase õiguskaitse tühistamine tähendab, et nüüd võib hundijaht esimesel võimalusel alata. “Hea meel on näha kohtu kaalutluses selgitust, et aastaid kasutusel olnud huntide arvukuse hindamise metoodikat ei ole põhjust kahtluse alla seada. Keskkonnaamet lähtub oma otsustes nii huntide kaitsmise kui ka ohjamise vajadusest ning kaalutletud mahus küttimisel näeme siin kindlasti oma rolli,“ ütles ta.

23. detsembril andis Tallinna ringkonnakohus teada, et rahuldas Keskkonnaameti määruskaebuse ning tühistas määruse, millega peatati hundijaht kohtumenetluse ajaks. Ringkonnakohtu hinnangul on huntide arvukus Eestis viimastel aastatel kasvanud ning küttimismahu määramisel on lähtutud teaduslikult põhjendatud andmetest.

Kohus leidis, et esialgse õiguskaitse kohaldamine pole põhjendatud, sest vaidlusaluse korralduse peatamine tooks kaasa märkimisväärseid kahjusid karjakasvatajatele ning avalikule huvile. Kohus lisas, et edasistes menetlustes tuleb siiski põhjalikumalt kontrollida, kas hundi kaitsestaatuse hindamisel on järgitud loodusdirektiivi nõudeid.

Keskkonnaamet vaidlustas Tallinna halduskohtu 3. detsembril välja antud määruse, mis peatas 2024/2025. jahihooajaks kehtestatud 90 hundi küttimise. Ringkonnakohus leidiski, et halduskohus ei võtnud piisavalt arvesse Keskkonnaameti väiteid ja esitatud tõendeid, mis näitasid, et Keskkonnaameti määratud küttimismaht ei kahjusta hundi asurkonna soodsat kaitsestaatust.

Tallinna Ringkonnakohtu määrus on lõplik ning seda ei saa edasi kaevata.

Järvamaa jahimeste hinnangul on tegemist tervitatava otsusega, sest huntide arvukus on selline, et jahipidamine neile on igati põhjendatud. Samas rõhutavad nad, et ühtegi hunti ei kütita lõbu pärast ega trofee saamise eesmärgil. Ennekõike peetakse jahti nuhtlusisenditele ja haigetele loomadele, kes kipuvad inimeste elupaikade lähedusse.