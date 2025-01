Koeru spordiklubi treenib tipptegijaid

Seal tähistati üheskoos Koeru spordiklubi 100. aastapäeva ning Koeru haridus- ja kultuuriseltsi 30. aastapäeva. Järvamaa muuseumi teadusjuhi Ründo Mültsi sõnul leidub Koeru kohta väga palju põnevat lugemismaterjali, näiteks „Koeru sport", mille koostaja on Uno Aan. „On maadlus ja autoralli, korvpall, jalgpall, on lauamängud, on orienteerumised, on noolevisked ja loomulikult kergejõustik," loetles Mülts erinevaid Koerus korraldatud võistlusi ja ettevõtmisi. Meenutustesse liitusid kohale tulnud inimesed ning oma sõna ütlesid sekka ka Koeru kogukonnahing Uno Aan ning Koeru keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja Toomas Aan.

Koerus on tehtud tipptasemel kergejõustikku. Sealsed tegijad on olnud esirinnas ka riiklikult. Näiteks on väga edukad õed Lishanna ja Johanna Ilves. Lishanna tegeleb kaugushüppega ja Johanna on keskendunud tõkkejooksule. Sel suvel jagasid nad oma oskusi edasi ning korraldasid lastele treeningpäeva. Põneval alal nagu maanteekäimine on saavutanud edu Virgo Adusoo. Tublisid sportlasi on Koerus teisigi.