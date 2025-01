Ralliaasta avavõistlus sõidetakse uuendatud formaadis

Autoralli Läti meistrivõistlused ja Terminal autoralli Eesti meistrivõistlused avava ralli ülesehituses tegi korraldaja varasemaga võrreldes mõningaid muudatusi. „Teine võistluspäev laupäeval on ajaliselt varasemast lühem,“ rääkis võistluse üks korraldaja Renārs Salaks autorallyl.lv vahendusel. „Arvestades, et on talv ja külm, ei taha me pealtvaatajaid ning rajatöötajaid terveks päevaks külmetama jätta.“

Salaks rääkis, et rallil on lõike, mida pole ammu sõidetud, ja on ka selliseid, mida pole kunagi varem kasutatud. „Sellist formaati pole Alūksnes varem olnud. Muidugi on sees klassikalised kohad, kuid me ei tee trassi kunagi varasematest aastatest copy-paste meetodil. Alati püüame midagi muuta ja lisada, et oleks huvitav nii võistlejatele kui pealtvaatajatele.“