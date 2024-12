Lubadusi andes olge enda vastu leebe

Arvatakse, et 1. jaanuar on maagiline kuupäev, mil lubadusi andes need kõik täituvad. Aga unustatakse ära, et lubaduste täitmiseks on vaja teha muudatusi oma elustiilis, keskkonnas, mõtteviisis või harjumustes. Lubadused ei saagi täituda, jäädes ainult heale usule lootma.