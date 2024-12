Kolm päeva automaksuni-mida teada?

Škoda on üks populaarseimaid autosid Eestis. Konkreetse Superbi aastamaks on 101,75 €- baasosa 50 €, CO₂ eriheite osa 33,75 € ning massiosa on 18 €. Sealjuures on oluline tähelepanek, et tegemist on müügis oleva autoga. Alates 01.01.25 on selle auto registreerimistasu 457,80 €- baasosa 150 €, CO₂ eriheite osa 264,60 € ja massiosa 43,20 €.

Foto: Kuvatõmmis auto24.ee veebilehelt