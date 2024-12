Erinevad arendajad on avaldanud soovi rajada Järva valda kuni 109 tuulegeneraatorit, mille tipu kõrgus võib ulatuda 270 meetrini. Need tuulikud jaotuvad kahe piirkonna vahel: 74 neist peaksid kerkima Imavere-Koigi, Koeru ja Kareda piirkonda ning 35 Reinevere, Roosna, Jõgisoo, Rava, Raka ja Kurisoo lähistele.

Kuigi omavalitsused ja arendajad on kavandatavaid parke ja ideid tutvustanud juba mitu aastat, on kohalikud elanikud alles nüüd seljad kokku pannud ning hakanud tuulikuparkide rajamisele kätt ette panema. Roosna küla elanik Mikk Kivila alustas koos oma elukaaslase Marianne Metssoonega allkirjade kogumist, et peatada tuulikute projekt Järva vallas. Vastuseisu põhjuseks on puudulik keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne, mis jätab olulised mõjud adekvaatselt hindamata.