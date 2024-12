Aastavahetuse ilm tuleb tormine

Ööl vastu teisipäeva on Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ilm. Lõuna pool on ilm aga pilves selgimistega ja mitmel pool sajab lund ja lörtsi, Liivi lahe ümbruses ka vihma. Puhub läänekaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni +3 kraadi. Teedel varitsb libeduseoht. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi, kohati tuiskab. Puhub läänekaaretuul 5–10, puhanguti 13 m/s, rannikul lääne- ja loodetuul 7–13, puhanguti 17, põhjarannikul kuni 20 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.