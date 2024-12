Terviseamet hoiatab lapsevanemaid isehakanud onkoloogi eest

Näiteks räägib Maris Pulla ühes veebi postitatud videos, et kui lapsel diagnoositakse vähk, tuleb otsa vaadata lapsevanematele. „Mis on seal läinud valesti, mis on see juurpõhjus, miks on selline haigus välja löönud,“ küsib Pulla.

Pulla esitab valeväite, justkui on vähk tekkinud tagajärjena lapsevanemate käitumisele. „Laste vähihaigus on alati millegi tagajärg, millegi tulem - ehk see on sümptom,“ ütles Pulla. Ta eksitab vaatajaid, et laste depressioon, ärevushäired või tugevad migreenihood on alati seotud vanematega ning lapsi on võimalik tervendada läbi vanemate.