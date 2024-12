Jõuluvana Preediku elustiil jahmatas vahetusõpilast

Selma sõnul on kogemus jõuluvana Preediku (Priit Seire – toim) perega olnud eriline ja ootamatu. Tema sõnul on Eestis kohanemine läinud üle ootuste meeldivalt, kuigi lühikesed päevavalguse tunnid nõuavad harjumist.

«Eestisse tulles ei teadnud ma, et hakkan elama koos jõuluvana ja jõulumemmega. See oli suur üllatus ja samas ka üsna vinge kogemus,» lausus ta. «Preedik ja kogu tema jõuluprojekt on täiesti unikaalne ning olen tänulik, et saan olla osa sellest.»