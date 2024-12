Kuidas kasutada pürotehnikat ohutult

Sel aastal on päästjatel tulnud pürotehnikaga seotud väljakutsetele sõita enam kui 60 korral. Enamasti oli tegu prügikastide või -konteinerite tulekahjudega, mis said alguse sinna visatud kuumast ilutulestikukarbist. Möödunud nädalavahetusel sai põletushaavu mees, kes laskis käest raketti.

“Kõik lõhkekehad ja ka ilutulestiku raketid kujutavad endast ohtu. Igasugust lõhkematerjali peab käsitsema ülima ettevaatlikkusega ja kindlasti ei tohi see olla lastele kättesaadav. Samuti ei käi kokku pürotehnika ja alkohol. Julge panna käsi ette ka teisele alkoholi tarbinud inimesele, kes plaanib paugutada,” ütles päästeameti demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen.

Pürotehnilist toodet soeta vaid vastavat luba omavalt edasimüüjalt, mitte suvaliselt inimeselt turult, tänavalt või internetist. Pürotehnilisel tootel peab olema CE-märgistus ja kasutusjuhend, lisaks peab pakend olema väliste vigastusteta. Kui pärast ilutulestiku soetamist jääb silma, et tootel on mõlgid või näiteks veekahjustused, siis tuleb see ostupunkti tagastada.