PPA pressiesindaja Leeni Almosen teatas, et politseile anti 16. detsembri õhtul teada, et Järva vallas Märjandi külas tanklas tankis seni tuvastamata mees oma sõiduautos olevatesse kanistritesse diiselkütust ja lahkus kütuse eest tasumata. Kahju on 458 eurot.