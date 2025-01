Järvakad annetasid jõulude ajal kirikutele varasemast rohkem raha

Ambla Maarja kirikuõpetaja Tõnu Linnasmäe sõnul on tänavune aasta olnud erakordselt edukas. Kirik kogus jõuluõhtul annetusi mullusega võrreldes kümme protsenti rohkem. „Tore oli näha nii palju inimesi kirikus, eriti tore oli kuulda ka laste hääli jõuluõhtul. See näitab, et inimesed hoolivad ja tunnevad koguduse tegemiste vastu huvi,“ ütles Linnasmäe. Oluliste projektide hulka kuulus käesoleval aastal pastoraadi katuse vahetus ning järgmisena on plaanis kirikuakende lõplik renoveerimine.